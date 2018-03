Londoni börs tänavu maailma viletsaim

Londoni börsil läheb sel aastal väga kehvasti: FTSE 100 indeks on suurtest börsiindeksitest näitamas kõige kehvemat minekut.

Nimelt on FTSE 100 langenud tänavu 11% võrra ning analüütikud usuvad, et kukkumine süveneb veelgi. Bank of America Merrill Lynchi analüüsist selgub, et fondijuhid ei näe Londoni börsil erilist tõusuruumi.

Kui maailma börse on tänavu omajagu raputanud potentsiaalne kaubandussõda, siis Briti börsi kukkumise peamisteks põhjusteks on lisaks sellele ka tugevnenud nael, kallinenud võlakirjad kui ka raskustes ägavad ettevõtted.

Ökonomistid on juba pikalt täheldanud, et FTSE 100 indeksil kipub olema reegel: kui nael odavneb, aktsiad tõusevad. Käesoleva aasta esimese kolme kuuga on nael dollari suhtes kallinenud aga 4,4% ning see on negatiivselt mõjutanud ka ettevõtete majandustulemusi.

Accendo Marketsi uuringute juht Mike van Dulken ütles CNN-ile antud intervjuus, et just kallinenud võlakirjad on põhjus, miks FTSE 100 tugeva löögi on saanud. Ebakindla majandusliku tulevikuga Briti ettevõtted pole investoreile praegu kuigi atraktiivsed.

Briti suured ettevõtted nagu Micro Focus ning Carillion on samuti investoritele pettumuse valmistanud. Ehitusettevõte Carillion ei kuulu küll FTSE 100 indeksisse, ent on siiski Suurbritannias tähelepanuväärne firma. Ettevõttel on majanduslikud raskused ning see tekitab investorites ebakindlust, mis kandub edasi kogu sektorile. Samas indeksisse kuuluva ettevõtte Micro Focus juht lahkus ametist vaid kuus kuud pärast positsiooni saamist. Ettevõte on juba hoiatanud, et tulemused saavad olema kehvad.