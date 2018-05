Taani ravimitootja aktsia langes täna 20%

Taani biotehnoloogia firma Genmabi aktsia langes täna 20% peale seda, kui tema peamine partner USA firma Janssen Biotech teatas, et lõpetab ühe uuringu, kus kasutati Genmabi vähiravimit, vahendab Reuters.

Genmabi aksia langes täna Kopenhaageni börsil 20,1% 953,20 Taani kroonini, olles päeva alguses kaubelnud ka alla 900 krooni tasemel.

Genmabi sõnul otsustas Johnson & Johnsoni tütarfirma Janssen, et lõpetab uuringu, kus kasutati Darzalexi koos atezolizumab’iga (seda turundab Roche Tecentriq’u nime all). Uuringus osalesid patsiendid, kellel oli hiljuti ravitud kopsuvähki.

Vereplasma rakkude raviks kasutatava Darzalexi potentsiaalset kasutamist ka tahkete kasvajate raviks oli investorite ja aktsiaanalüütikute poolt innukalt oodatud ning mitmed analüütikud olid oodanud eelnimetatud uuringu tulemust kõige suuremaks Genmabi aktsia mõjutajaks käesoleval aastal.

Genmabi aktsia tänane 20%-line langus viis aktsia hinna tagasi 2016. aasta mai tasemele.

Jansseni otsus uuring lõpetada tulenes sellest, et uuringuandmete jälgimise komitee andis teada, et sellest kahe ravimi ühendamisest ei olnud mingit nähtavat kasu. Lisaks märkis komitee, et „on näha surmaga lõppevate sündmuste arvulist kasvu,“ seisab Genmabi 26. mail avaldatud pressiteates.