USA majanduskasv arvatust aeglasem

USA esimese kvartali majanduskasvu korrigeeriti 0,1 protsendi võrra, 2,2 protsendini, sest varude kasv oli oodatust väiksem, vahendab MarketWatch.

MarketWatchi küsitletud ökonomistid prognoosisid, et majanduskasvu numbreid ei muudeta.

Ettevõtete kohandatud kasum enne makse langes 0,6 protsenti – tegemist on juba teise kvartaliga, mil kasumid vähenevad. Pärast makse oli tulemus aga parem. Kokku maksti 117,4 miljardi dollari võrra vähem makse. See tähendab, et pärast makse suurenesid ettevõtete kasumid 5,9 protsenti.

Suuremad muutused SKPs tehti just äriinvesteeringutes. Fikseeritud investeeringud (seadmed, ehitised ja tarkvara) kasvasid 4,6 protsendi asemel 6,5 protsenti.

Investeeringute kiirema kasvu nullis ära aga aeglasem varude kasv. Uute varude väärtust vähendati esialgse 33,1 miljardi pealt 20,2 miljardi dollarini.

Tarbimiskulutuste kasvunumbrid kärbiti 0,1 protsendipunkti võrra 1 protsendini.

Eksport kasvas esialgse 4,8 protsendi asemel 4,2 protsenti. Impordikasv jäi 2,2 protsendi juures samaks.