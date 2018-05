Millal lööb Nordecon lukku dividendisaajate nimekirja?

Ehitusfirma Nordecon AS fikseerib dividendi ja aktsiakapitali vähendamisega seotud maksete tegemiseks aktsionäride nimekirja 6. juunil tööpäeva lõpu seisuga.

Sellest lähtudes on väätpaberitega seotud mõlema õiguse muutumise päev (ex-päev) 5. juuni. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isikul õigus saada 2017. majandusaasta eest dividende. Lisaks sellele pole õigust saada makset ka aktsiakapitali vähendamise eest, kirjutab ettevõte börsiteates.

Nordecon AS maksab eelmise majandusaasta eest kokku 6 eurosenti dividendi. Praegu kaupleb ettevõtte aktsia 1,2 eurol, mis tähendab, et dividenditootlus on täpselt 5 protsenti. Kui sinna juurde arvestada ka aktsiakapitali vähendamise makse, tõuseb tootlus 10 protsendini.

Makse aktsiakapitali vähendamise eest ulatub samuti 6 eurosendini aktsia kohta. Makse ei toimu varem kui kolm kuud pärast aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmist. Makse tehakse hiljemalt 3 kuud ja 14 kalendripäeva pärast äriregistri sissekannet.