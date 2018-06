Itaalia uue peaministri kõne tõi Euroopa aktsiaturud allapoole

Itaalia uue peaministri Giuseppe Conte avakõne Itaalia parlamendis viis Itaalia võlakirjade intressid ülespoole ning tõi Euroopa aktsiaturud allapoole. Conte kordas samasid põhimõtteid, mis olid juba avaldatud uue valitsuse programmis, nii et võimalus Euroopa Liidu reeglistikuga vastasseisu mineku osas tõstis investorite kartust Itaalia suhtes.

Euroopa aktsiaturud andsid päeva alguses toimunud tõusu päeva lõpuks käest, nii et suurtest turgudest lõpetas plussis vaid Saksamaa aktsiaturg 0,1% suuruse tõusuga. Prantsuse aktsiaindeks langes 0,2%, Hispaania oma 0,7% ning Itaalia börsiindeks kukkus 1,2%.

Itaalia valitsuse võlakirjade intressimäärad, mis viimastel päevadel olid langenud, liikusid tänase päeva jooksul ülespoole, nii et 10-aastase tähtajaga valitsuse võlakirja intress tõusis 0,25 protsendipunkti võrra 2,79% peale. Intresside tõus tähendas võlakirjade hinnalangust.

Kui investoreid oli viimaste päevade jooksul maha rahustatud sellega, et uusi valimisi Itaalias ei tule ning ka uus majandusminister ütles, et Itaalial pole mingit plaani eurotsoonist lahkuda, siis tänane Conte kõne tuletas investoritele taas meelde, et uus valitsusprogramm näeb ette teatud eurotsooni kriteeriumitest möödavaatamist. Nimelt on Itaalial uue valitsusprogrammi kohaselt plaan suurendada Itaalia majanduskasvu suuremate eelarvekulutuste kaudu, mis omakorda võib tähendada, et Itaalia eelarvedefitsiit suureneb üle lubatud eurotsooni normi.

Giuseppe Conte ütles parlamendi ees peetud kõnes, et Itaalia valitsuse üheks eesmärgiks on Itaalia majanduskasvu järele toomine Euroopa Liidu keskmisele tasemele. Samas lubas ta seda teha „rahandusliku stabiilsuse ning turgude usalduse raamistikus.“

Lisaks majanduskasvu kiirendamisele soovib Itaalia valitsus vähendada maksuerisusi, nii et jääks vaid kaheastmeline, 15% ja 20% suurune tulumaksumäär. Kui tulumaksumäära allapoole toomine ja lihtsustamine on valitsuses Liiga soov, siis Viie Tähe Liikumise programmiliseks sooviks on võimaldada tööotsijatele ning pensionäridele 780 euro suurune baassissetulek ehk nn kodanikupalk.

Kuna uus valitsus on deklareerinud, et nad ei soovi valitsuse võlakoormat vähendada läbi kokkuhoiupoliitika, mis ei ole nende sõnul tulemust toonud, vaid hoopis sisemajanduse kogutoodangu kasvu näol, siis see paneb investorid pelgama, et valitsuse võlakoorem selle mõjul hoopis kasvab. See aga võib intressimäärasid veelgi tõsta, mis suurendab ettevõtete kulutusi laenuintresside tasumisel.