Goldmani prognoos: kes võidab MMi?

12. juuni 2018, 12:23

Goldman Sachs ennustab, et seekord võidab jalgpalli maailmameistrivõistlused Brasiilia, vahendab CNBC.

Brasiilia viimane MM lõppes Brasiilia jaoks küllaltki nutuselt. Poolfinaalis kaotati Saksamaale lausa 7-1. Kusjuures toona prognoosis investeerimispank riigile samuti võitu.

Goldman Sachsi uuest uuringust aga selgub, et Brasiilia saab Venemaal toimuval MMil revanši. Investeerimispank prognoosib, et Lõuna-Ameerika riik võidab omale kuuenda MMi tiitli ja alistab finaalis Saksamaa.

Kusjuures poolfinaalis minnakse kokku Prantsusmaaga, kelle vastu võetakse 1998. aasta finaali eest samuti revanš. 20 aastat tagasi tuli maailmameistriks Prantsusmaa, aga seekord peaks Brasiilia olema edukam, teatas Goldman Sachs Global Investment Research.

Goldman Sachsi hinnangul on Brasiilia võiduvõimalus 18,5 protsenti. Saksamaa on 11,3 protsendiga teisel kohal.

Lisaks sellele ei tohiks MMil erilisi üllatusi tulla. Andmete kohaselt on 32 riigi seas lausa 20 riiki, kes ei suuda isegi alagrupis ühtegi mängu võita.

„Maailmameistrivõistlustel on tavaliselt vähem üllatusi kui Euroopas. Euroopas vahepeal juhtub, et võidavad riigid nagu Kreeka või Portugal. MMil on võitjaks tavaliselt Brasiilia, Argentina, Saksamaa või Hispaania. Itaalia tänavu ei osale,“ ütles Itaalia jalgpallitreener Carlo Ancelotti.

Venelastel läheb Goldmani hinnangul päris kehvasti – alagrupist saadakse vaid 2 punkti ning edasi ei pääseta. See tähendaks, et Venemaa ei suuda võita ühtegi mängu.