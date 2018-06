Tallinna Sadama D-terminali ehitab Nordecon

Tallinna Vanasadama D-terminali rekonstrueerib ja laiendab 17 miljoni euro eest Nordecon.

„D-terminali olulisust Tallinna linnale on raske alahinnata ning mitmeid miljoneid reisijaid teenindava hoone kompleksne rekonstrueerimine ja laiendamine on meie jaoks tähtis töö,“ ütles Nordeconi juhatuse liige Ando Voogma.

Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusdivisjoni juht Peeter Nõgu selgitas, et olemasolev D-terminal oli projekteeritud teenindama 2,5 miljonit reisijat aastas, aga juba praegu läbib terminali üle 6 miljoni inimese.

„Laevad on muutunud suuremaks ning sõiduplaanid tihedamaks, seetõttu on terminalis vaja üheaegselt teenindada mitmeid tuhandeid kliente. Laevafirmad on teinud suuri investeeringuid ja ka sadam peab nende arengutega kaasas käima, et pakkuda oma reisijatele paremat reisikogemust.“

Koos terminali hoonega rekonstrueeritakse ka hoonet teenindavad tehnovõrgud ja alajaamad. Tööde maksumus ilma tellija varuta (10%) on 16,985 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööd valmivad 2020. aasta maikuus.