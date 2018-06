Jopede tootja aktsia kallines 33%

Canada Goose’i aktsia tõusis täna rekordtasemele tänu kasvavale müügikäibele firma enda poodides ning veebipoes, mis aitasid kahekordistada käivet ning tekitada üllatuslikku kvartalikasumit, vahendab Reuters.

Kanadas Torontos asuv ettevõte teatas, et teenis esimeses kvartalis 8,1 miljonit Kanada dollarit kasumit ehk 7 senti aktsia kohta, mis oli parem, kui analüütikute oodatud kvartalikahjum 8 senti aktsia kohta. Aasta tagasi oli firma esimeses kvartalis saanud 23,4 miljonit Kanada dollarit kahjumit.

Reutersi sõnul 900-dollariliste luksuslike parkade tootja suurendas oma käiberentaablust, kui müük toimus rohkem läbi veebi, kui raskustes olevate jaekaubamajade. Canada Goose on alates 2016. aastast avanud ka enda poode, mida plaanib laiendada ka Hiinasse ja Hongkongi. Firma brutorentaablus suurenes 62,7%-ni eelmise aasta 54,4% pealt.

Canada Goose’i enda veebipoe müük aastaga enam kui kolmekordistus 95 miljoni Kanada dollarini, samal ajal kui hulgimüük kahekordistus peaaegu 30 miljoni Kanada dollarini.

RBC Capital Marketsi analüütik Brian Tunicki sõnul näitab see, et Canada Goose teenis kasumit tavaliselt väiksema käibega kahjumis olevas kvartalis on järjekordseks tõenduseks sellest, et firma suudab 2021. rahandusaastaks oma käivet kahekordistada.

„Hoolimata oma 60-aastasest ajaloost näeme, et Canada Goose on oma kasvutrajektoori varajases staadiumis, eriti kui arvestada killustunud ja kasvavat kõrgema klassi pealisrõivaid,“ lisas Tunick.

Canada Goose ütles, et firma käive kasvas 31. märtsil lõppenud rahandusaastal 46% 591 miljoni Kanada dollarini ning puhaskasum kasvas 96 miljoni Kanada dollarini eelmise aasta 21,6 miljoni pealt.

Firma ootab 2019. rahandusaasta käibe kasvuks vähemalt 20%, aktsiapõhise kasumi kasvuks 25% ning sellise kasvutempo jätkumist ka järgneval kahel aastal.

Canada Goose'i aktsia hind tõusis täna New Yorgi börsil 33,1% 61,02 dollarini, nii et börsil hinnatakse ettevõtte turuväärtuseks 6,65 miljardit USA dollarit.