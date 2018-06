ZTE aktsia jätkab suurt langust

Hiina tehnoloogiafirma ZTE aktsia käekäik on jätkuvalt kehv – täna kukkus ettevõtte aktsia 25%, kuna USA senat ei olnud nõus ettevõttele kehtestatud sanktsioonidest loobuma.

Möödunud kolmapäeval hakati ZTE aktsiatega üle kahe kuu uuesti kauplema ja ka siis alustas ettevõte väga kehvasti – aktsia langes suisa 40%. Seega on ettevõtte koguväärtus üksnes nädalaga kahanenud enam kui 60%.

ZTE suured probleemid said alguse möödunud aastal, kui USA valitsus kehtestas firmale erinevate (sealhulgas Iraani) sanktsioonide rikkumise eest karistuse, mis keelas Ühendriikide ettevõtetel ZTE-le seadmeid ja komponente müüa. Mullu märtsis jõudis ZTE aga valitsusega kokkuleppele ning nõustus maksma 900 miljonit dollarit trahvi. Tänavu aprillis käivitati keeld uuesti, kuna Ühendriikide võimude väitel rikkus ZTE varasema kokkuleppe tingimusi ning esitas korduvalt valeväiteid.

Üle-eelmisel nädalal sai ettevõte aga lootust juurde, sest kaubandusminister Wilbur Ross teatas, et trahvide tasumisel ja juhtkonna väljavahetamisel loobutakse sanktsioonidest. Kuna see otsus sai palju kriitikat, ei maksa imestada, et USA senat võttis kiitis eile õhtul heaks kaitse-eelarve seaduse, milles oli ka punkt, et ZTE sanktsioonidest ei loobuta.

Analüütikud on öelnud, et ZTE-l on skandaali tõttu jäänud tegemata miljardeid dollareid käivet, ettevõtte maine on alla käinud ning suhted klientidega halvenenud.