Riiast OEG-le soodsat otsust ei tulnud

Olympic Entertainment Group teatas täna, et sai Riia piirkonnakohtult ebasoodsa otsuse ja peaks ühe kasiino sulgema.

OEG on kohtus vaidlustanud seitsme Riia kasiino tegevusloa lõpetamise otsused. Ettevõte teatas täna, et on saanud Riia piirkonnakohtult saanud kätte otsuse seoses ühe kasiinoga ning see pole ettevõtte jaoks soodne. Kohus otsustas kaasuses Riia linnavolikogu kasuks ehk vastavalt viimase otsusele tuleb Riias Meistaru tänaval tegutsev kasiino 2022. aasta oktoobris sulgeda.

OEG teatas, et kaebab otsuse edasi järgmise astme kohtusse.