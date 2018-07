Nordecon sõlmis 8 miljoni eest ehituslepinguid

Ehitusettevõte Nordecon teatas börsiteadete vahendusel, et on sõlminud enam kui 8 miljoni euro väärtuses ehituselepinguid.

Nordeconi kontserni ettevõte OÜ Kaurits ja AS EG Ehitus sõlmisid Balticconnectori gaasitrassi maismaaosa Kiili–Paldiski lõigu pinnasetööde lepingu, trassi kogupikkus on 53 km. Lepingu maksumus on 4,7 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitus algab juulis ning lõpeb tuleva aasta septembris.

Nordeconi kontserni kuuluv ettevõte Nordecon Betoon sõlmis OÜga Karu Kodu Maardusse lao- ja büroohoone projekteerimise ja ehituslepingu. 6527ruutmeetrise kogupinnaga hoone laoosa tuleb ühekorruseline ning bürooosa kolmekorruseline. Lepingu maksumus on 3,4 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks. Hoone valmib 2019. aasta mais.