OPEC otsib õigusabi USA parlamendi seaduse peatamiseks

Naftaühenduse OPECi esindajad kohtuvad lähipäevil mitmete USA advokaadifirmadega, et astuda vastu Kongressi mõlema koja kavandatavale (nafta)kartellide vastasele seadusele, kirjutab Bloomberg.

Kongressi Esindajatekoja ja Senati kavandatavad seaduseelnõud kannavad nime "No Oil Producing and Exporting Cartels Act" ("Naftatootjate ja -eksportijate kartellide vastane seadus") ehk NOPEC. Vastuvõtmise korral annaks see Ameerika Ühendriikidele õigusliku aluse OPECi tegevuse piiramiseks ja liidu karistamiseks. Huvitav on sealjuures märkida, et Senati kavandi aluseks on võetud 1890. aasta Shermani konkurentsiseadus, mille abil tükeldati sajandi eest näiteks John Rockefelleri naftamonopol.