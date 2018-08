Apranga käive jäi toppama

Leedu kaupluseketi Apranga käive oli juulis 19 miljoni euro juures ehk jäi eelmise aastaga võrreldes samasse suurusjärku, seisab ettevõtte börsiteates.

Rõivamüüja käive ulatus tänavu jaanuarist juulini 120,2 miljoni euroni, mis on 1,7% enam kui eelmisel aastal samal perioodil. Sealjuures kasvas seitsme kuu müük enim ehk 4,9% just Eestis, Leedus jäi kasv 1,1% ja Lätis 0,6% juurde.

Aprangal on praegu kokku 182 kauplust, millest 110 asuvad Leedus, 43 Lätis ja 29 Eestis. Poodide kogupindala on 84 200 ruutmeetrit, mis on eelmise aastaga võrreldes kahanenud 0,2%.

Apranga aktsia on täna tõusnud 0,43%, 2,31 eurole. Tehinguid on täna tehtud kolm ning aktsia käive on 958,65 eurot. Viimase aastaga on Apranga aktsia langenud 13,53%.