Investorid tahavad nõrka dollarit

Wall Street soovib, et dollar oleks odavam, sest see aitab aktsiaturgudel edasi tõusta, arvab üks ekspert.

„Turud tahavad nõrgemat dollarit,“ ütles BlackRocki võlakirjainvesteeringute juht Rick Rieder. „Dollari edasine tugevnemine oleks finantsturgude jaoks praegu kõige suurem risk. Lisaks võib öelda, et see oleks ka majandusele üks suurimaid riske.“

„See kahjustab arenevaid turge,“ seletas Rieder CNN Money'le. „See kahjustab ka kaubandust.“

Nõrgem dollar aitab parandada rahvusvaheliste ettevõtete kasuminumbreid, sest valuuta odavnemisel muutuvad kaubad välismaa ostjate jaoks odavamaks. Lisaks sellele saavad firmad näidata oma välismaa käivet suuremana. „Nõrgem dollar promob ka reinvesteerimist USAsse,“ lisas Rieder.

Intressimäärade tõstmine võib dollari küllaltki kiiresti tugevnema panna. Rieder aga ei arva, et me peaksime selle pärast muretsema. Ja põhjus ei peitu selles, et Donald Trump survestab Föderaalreservi juhti Jerome Powellit.

„Ma arvan, et Föderaalreserv jõuab tasakaalupunktile järjest lähemale,“ nentis Rieder. „See tase on 2,5 ja 2,75 protsendi vahel ning sellest pole vaja kõrgemale minna.“

Juunis tõstis Föderaalreserv intressimäärad 1,75-2 protsendi vahemikku. Rieder tõi veel välja, et inflatsiooni kiirenemine, mis sunniks keskpanka intresse kiiremini tõstma, võib hoopis aeglustuda, sest kinnisvarahinnad tõusevad.