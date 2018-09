Väikeinvestorid nõuavad Volkswagenilt miljardeid

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Täna algas Saksamaal ajalooline kohtuistung, kus enam kui 1600 investorit nõuavad Volkswagenilt aktsia kukkumise eest 9,2 miljardit eurot kahjutasu.

Väikeaktsionäride hinnangul on nende vara väärtuse vähenemises süüdi Volkswagen, kes õigel ajal niinimetatud diisliafäärist ei teatanud. Nüüd vaieldakse Braunschweigi kohtus 9,2 miljardi euro kahjutasu üle. Volkswagen on Reutersi hinnangul heitgaasiafääri tõttu pidanud trahvideks maksma juba 27,4 miljardit eurot.

Aktsionärid panevad Volkswagenile pahaks, et too varem asjast teada ei andnud – varasema teatamise peale oleks ka aktsiakurss varem kukkunud ja aktsionärid oleksid väärtpaberi odavamalt kätte saanud, kirjutab Handelsblatt. Advokaadi hinnangul oleks Volkswagen pidanud hiljemalt 2008. aastal teadma, et nad ei jõua tehnoloogia arenguga nii kaugele kui vaja ja sellest oleks nad pidanud ka turuosalistele teada andma.

Kaebajate eesotsas on Deka Investments, kes on omale hankinud advokaadi, kes esindas aktsionäre ka kohtuasjades Telekomi ja Hypo Real Estate vastu.