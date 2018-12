Arvatakse, et kõrgema hinnaga nutitelefonide turg on küllastunud ning Apple'i kasv aeglustub märgatavalt. Foto: EPA

Apple aktsia langeb kolinal edasi

Apple’i aktsia langes teisipäeval tublisti, sest HSBC panga analüütikud vähendasid ettevõtte hinnasihti, vahendab CNBC.

Analüütikud kirjutasid, et Apple sõltub liiga palju ühest tootest ning arenevate turgude majandused on aeglustumas.

Kui varasemalt soovitas HSBC Apple’i aktsiat osta, siis nüüd soovitatakse seda hoida. 12 kuu hinnasihti kärbiti 5 dollari võrra, 200 dollarini. Apple’i aktsia on täna langenud 4,2 protsenti, 177 dollarini. Tõsi, suuresti võib aktsia languse taga olla ka ülejäänud turu kukkumine. Kahe kuuga on õunafirma aktsia kukkunud lausa 24 protsenti.

„Apple’i ikooniline riistvara müügikasv on nüüdseks läbi saanud. Käivet toetavad ainult kõrgemad hinnad ja teenuste arendamine. Kuna seadmete müügimaht ei suurene, siis see on nii Apple’i kui ka tarnijate aktsiatele kehvasti mõjunud. Apple’i tegi edukaks ja kuulsaks see, et ettevõte müüs väga atraktiivseid ja kalleid tooteid. Nüüd on reaalsus see, et turg on küllastunud,“ kirjutasid analüütikud.

Analüütikud kirjutasid, et Apple’i aktsia ei ole väga kallis, aga luksustoodete müüjatega seda võrrelda ei saa. Apple’i puhul on siiski tähtsad käibe- ja kasumikasv, mis tõenäoliselt aeglustuvad, nentisid analüütikud.