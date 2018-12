Kudlow: intressimäärad jäävad pärast detsembrit tükiks ajaks paigale

Valge Maja majandusnõukogu esimees Larry Kudlow ja USA president Donald Trump Foto: EPA

Föderaalreserv tõstab intressimäärasid ilmselt sel kuul, kuid sellele järgneb tõenäoliselt pikk vaikus, arvas USA presidendi peamine majandusnõnik Larry Kudlow reedel antud intervjuus.

Valge Maja majandusnõukogu esimehe Larry Kudlow sõnul võib keskpanga praeguste signaalide järgi aimata, et Föderaalreservi poliitika on jõudnud president Trumpile meelepärasesse seisu, kuna senine intressimäärade kiire tõusu kava võib peagi lõppeda.

Ameerika Ühendriikide keskpank on kergitanud intressimäärasid 2015. aasta detsembrist alates juba kaheksa korda, püüdes jõuda neutraalse tasemeni, mis pole ei majandust ergutav ega pidurdav.

President Trump on Föderaalreservi tegevust tänavu korduvalt kritiseerinud, kuna see pärsib tema ekspansiivset majanduspoliitikat. Telekanalile Bloomberg antud intervjuus toonitas ka Kudlow, et keskpank on sõltumatu asutus, ent avaldas head meelt, et sealsed ametnikud on jõudnud andmete varal samuti järeldusele, et rahapoliitika ei tohiks praeguses stabiilse majanduskasvu, kuid mõõduka inflatsiooniga perioodis olla liiga pingul.

Föderaalreservile panustavate futuuride järgi otsustades on Wall Street Kudlow prognoosiga päri: 2019. aastaks ootavad kauplejad vähem kui ühte intressimäärade tõusu.