Nokia koondab Soomes veel 350 töökohta

Nokia juht Rajeev Suri. Foto: Yves Herman, Reuters/Scanpix Jaga lugu:

Võrguseadmeid tootev Nokia kavatseb kasumlikkuse parandamiseks koondada Soomes 350 ja Prantsusmaal 460 töökohta, kirjutab Helsingin Sanomat.

Kokku töötab Nokias üle maailma 100 000 töötajat, neist 6000 Soomes.

Nokia teatel ei ole töökohtade arvu vähendamine kuidagi seotud sellega, et järgmise põlvkonna mobiiliseadmete kasutuselevõtt on kulgenud ettevõtte oodatust aeglasemalt. Pigem on asi selles, et Nokia ostetud konkurendi Alcatel-Lucenti tegevuse ühendamine Nokiaga on seljataga ja nüüd on aeg tegevust efektiivsemaks muuta.

Nokia Soome tegevuse juht Tommi Uitto teatas, et kulude jälgimine on nende tegevusalal elutähtis ja kavandatud muudatused on Nokia pikaajalise konkurentsivõime tagamisel möödapääsmatud.

Töökohtade arv väheneb ka väljaspool Soomet, Prantsusmaa majanduslehe Les Echos’ teatel koondab Nokia Prantsusmaal 460 töökohta.

Eelmise aasta sügisel teatas Nokia, et alustab 700 miljoni euro suuruse säästuprogrammiga, siis veel töökohtade koondamisest juttu polnud. Eesmärgiks on, et aastal 2020 oleks ettevõtte kasumlikkuse protsent 12–16, kolmandas kvartalis oli see 9.

Nokia aktsia maksis täna Helsingi börsil 7,21 eurot.

Handelsbanken tõstis Nokia aktsia hinnasihi 5,8 eurole varasemalt 5,3 eurolt, aktsia keskmine hinnasiht on 5,62 eurol. Kõige kõrgem siht on Société Générale’il, 7,4 eurot.

Handelsbanken usub, et see aasta kujuneb Nokiale edukaks ja 5G-tehnoloogias kaotatud aeg tehakse tagasi. „Ootame Nokialt sel aastal samasugust esitust nagu eelmisel aastal tegi Ericsson. Seda toetab ka USA suur nõudlus.“