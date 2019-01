USA tühistas kaubandussõja vahekohtumise Hiinaga

Hiina majanduskasv oli eelmisel aastal viimaste kümnendite kiduraim, 6,6%. USA president Donald Trump on jõudnud Twitteris säutsuda, et Hiina majanduskasvu aeglustumises on oma roll mängida ka kaubandussõjal. Foto: Reuters/Scanpix Jaga lugu:

CNBC kirjutab, et Valge Maja on tühistanud selleks nädalaks kokku lepitud kaubanduskohtumise Hiinaga, sest kaks riiki ei saa kuidagi kokkuleppele intellektuaalse omandi küsimuse lahendamises.

Sel nädalal pidid kohtuma USA kaubandusesinduse kaks ametnikku ja Hiina aseministrid, et arutada veel kord kaubandusküsimuste üle. Praegu kehtiv kaubandussõja nii-öelda jõuluvaherahu lõppeb 1. märtsil ning kaks riiki on vähemalt varem paistnud optimistlikud, et selleks ajaks suudetakse lahendada ka kaubandusküsimused.

Valge Maja ülemäära selgitavaid ametlikke kommentaare andnud pole, teatades vaid, et kaks osapoolt on teineteisega kontaktis ning valmistuvad kõrgetasemelisteks kõnelusteks, kus osaleb ka Hiina asepeaminister Liu He. See kohtumine peaks aset leidma kuu lõpus.

Valge Maja majandusnõunik Larry Kudlow eitas, et ametlik kohtumine on tühistatud, öeldes CNBCle vaid seda, et ühtegi vahekohtumist pole kokku lepitud peale Liu oma, mis toimub tuleval nädalal.

Üks allikas poetas CNBCle siiski, et kohtumine võib toimuda telefonitsi, ent kahe riigi esindajate nii-öelda päriselt kohtumise tühistamine annab märku, et ühele nõule on päris keeruline jõuda.

Päris pessimistlikult asjale vaadata siiski ei tasu, JPMorgani ökonomist Joseph Lupton on öelnud, et kaubanduskõnelused paistavad minevat siiski õiges suunas.

Praeguse seisuga on USA kehtestanud tariifid 250 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele, Hiina on vastanud omakorda tollidega 110 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele.