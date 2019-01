Facebook plaanib integreerida oma sõnumisaatmise üksuste infrastruktuuri

WhatsApp'i ja Facebooki rakenduse logo. Foto: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO

New York Times kirjutas reedel, et Facebooki juhataja Mark Zuckerberg plaanib ühendada WhatsApp’i, Instagrami ja Facebook Messengeri sõnumisaatmise infrastruktuuri ning liita kokku nende rakenduste kaudu saadetavate sõnumite krüpteerimise, vahendab Reuters.

Samas kirjutati New York Timesi artiklis neljale asjasse puutuvale inimesele viidates, et need kolm teenust jäävad ka edaspidi eraldiseisvateks rakendusteks. Facebook on allikate sõnul selle töö varajases staadiumis ning plaanib selle lõpetada 2019. aasta lõpus või 2020. aasta alguses.

Pärast neid muudatusi oleks Facebooki kasutajal võimalik saata krüpteeritud sõnumit inimesele, kellel on vaid WhatsApp’i konto.

Facebook ei vastanud New York Timesi sellekohasele järelpärimisele.