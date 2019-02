Nordea käive valmistas pettumuse

Nordea käive valmistas pettumuse, aga ettevõte otsustas dividendi sendi võrra tõsta.

Põhjamaade regiooni suurim pank Nordea teatas, et nende käive kahanes neljandas kvartalis 6 protsenti. See tekitas pettumuse ning varjutas asjaolu, et tänu kulude kärpimisele vähenes kasum oodatust vähem, vahendab Reuters.

Intressitulud, mis on panga kõige tähtsam sissetulekuallikas, on viimase aasta jooksul tiheda konkurentsi tõttu surve alla sattunud. Nordea on samal ajal püüdnud ka kulusid kärpida, mis on olukorra veelgi keerulisemaks muutnud.

“2018. aasta tulemused ei vasta sugugi meie ootustele. Käibe osas on tekkinud palju väljakutseid,” ütles Nordea tegevjuht Casper von Koskull. “Me oleme keskendunud peamiselt oma siseprobleemidele.”

Nordea aktsia reageeris tulemustele esialgu langusega, aga hakkas siis kallinema ning jõudis kolmapäeva pärastlõunaks ka plussi.

Tõenäoliselt jõudsid investorid selleks ajaks tulemusi veidi rohkem analüüsida ning leidsid, et kulude kärpimine annab tulemusi. Tegevuskasum ületas ju ootusi – see vähenes 13 protsenti, 689 miljoni euroni. Analüütikud olid kasumiks prognoosinud 656 miljonit eurot, selgub Reutersi küsitlusest.

“Üleüldiselt olid tulemused ootustega võrreldes küllaltki neutraalsed. Aga ootused olidki enne kvartalit väga madalale seatud. Kui sellega arvestada, siis pole elevuseks kuigi palju põhjust,” ütles investeerimisfirma Arctic Securitiesi analüütik Roy Tilley. “Tundub, et juhtkond teeb käibe suurendamiseks tööd, aga me tahame juba varsti tulemusi näha.”

Vabandusteks pole aega

Aktivistist-investor Christer Gardell, kes on Cevian Capitali partner, suurendas viimastel kuudel oma osaluse Nordeas 2,3 protsendini. Tema arvates olid tulemused “liiga” kehvad.

“Ambitsiooni ning kasumit toetavaid samme peaks rohkem olema,” ütles ta Reutersile. “Vabanduste aeg on läbi. Nüüd on vaja juhtkonnal hakata tulemusi näitama.”

Nordea juhtkond tegi investoritele ettepaneku tõsta iga-aastast dividendi 1 eurosendi võrra, 0,69 euroni. Analüütikud prognoosisid, et dividend tõstetakse 0,70 euroni.