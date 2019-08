Euroopa aktsiad päästis langusest ebapopulaarsus

Tõusuga pole Euroopa aktsiad sel aastal silma paistnud, küll aga särasid nad hiljutises börsilanguses, kui langesid Ameerika aktsiatest vähem.

Euroopa väärtpaberid, mis on populaarsed ka lühikeseks müüjate seas, on hiljutises turulanguses USA väärtpaberitest paremini esinenud. Põhjuseks tõik, et need on olnud varasemalt piisavalt ebapopulaarsed, et suuremast müügilainest pääseda, kirjutab Bloomberg.