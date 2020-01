Kümnendi parim investeering kasvas 9 miljonit protsenti

Bitcoini kaevandus Florence'is. Foto: Reuters/Scanpix

Pärast 20 000 dollari piiri ületamist 2017. aastal ja järgnenud langust on investorite huvi bitcoini vastu vähenenud, kuid see on siiani ülekaalukalt parim investeering viimase kümne aasta jooksul.

Finantskriisist välja kasvanud bitcoini väärtus on alates 2010. aasta juulist kasvanud rohkem kui 9 000 000%, kirjutab Bloomberg enda andmete põhjal. 2019. aasta jooksul kallines krüptomünt üle 80%.