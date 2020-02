Börs: aktsiaturud lõpetasid päeva langusega

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

USA aktsiaturud lõpetasid neljapäeva langusega ning ebakindlus püsib, vahendab MarketWatch.

Kuigi investoritele on heameelt tekitanud uudised, et koroonaviiruse levik on Hiinas aeglustunud, tekitab muret asjaolu, et viirus on hakanud levima teistes riikides, ütlesid analüütikud.