Musk kihutas Buffettist mööda

Tesla asutaja Elon Musk. Foto: Reuters/Scanpix

Tesla aktsia on viimasel ajal järsult tõusnud ning eile möödus elektriautode tootja asutaja ja tegevjuht Elon Musk rikkuselt kuulsast investorist Warren Buffettist, vahendab MarketWatch.

49aastase Muski käes on praegu umbes 20 protsenti Tesla aktsiatest. Kuna Tesla turuväärtus on ligi 300 miljardit dollarit, ulatub tema varade maht 70,5 miljardi dollarini. Sellega on ta rikkuselt seitsmes inimene maailmas. Ühtlasi möödus Musk Berkshire Hathaway juhist Warren Buffettist.