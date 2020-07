Globaalne võlakoorem tõusis veerand kvadriljoni dollarini

Bussipeatus Washingtonis, kus näidatakse USA riigivõlga. Foto: Reuters/Scanpix

Globaalne võlakoorem tõusis 2020. aasta esimeses kvartalis rekordilise 258 triljoni dollarini, sest majandused olid suletud ning kriisiga võitlemiseks võeti hulganisti laene, teatas Rahvusvahelise Rahanduse Instituut (IIF).

IIF, kes esindab globaalseid pankasid ja finantsinstitutsioone, ütles, et esimese kvartali võlakoorma suhe globaalsesse kogupprodukti suurenes 10 protsendipunkti võrra, 331 protsendini. See on kõigi aegade suurim kvartaalne võlakoorma tõus.