Euroopat on tabanud börsidebüütide buum

Börsile tulevad ettevõtted on enim eelistanud Londoni börsi. Foto: AFP/Scanpix

Alanud aastal toimunud börsidebüütide hulk ja kaasatud rahasummad on püstitanud mitme aasta rekordi. Nõudlus uute ettevõtete järele on jätkuvalt suurem kui pakkumine, kirjutab Financial Times.

2021. aastal on ettevõtted erinevatel Euroopa börsidel müünud enda osalusi kokku 8,4 miljardi euro eest läbi 16 erineva pakkumise, kirjutab Financial Times Refinitivi andmetele tuginedes. Väljaande sõnul teevad nii esmaemissioonide arv kui ka kogutud raha sellest parima aasta alguse 2015. aastast alates. Kogutud raha poolest on tegu paremuselt teise aastaga 1998. aastast alates.