Telia tulemused oodatust paremad

Telia kontor Helsingis. Foto: Reuters/Scanpix

Rootsi telekomifirma Telia esimese kvartali tulemused olid oodatust paremad, vahendab Reuters.

Telia läbib praegu tegevjuhi Allison Kirkby käe all uuendusprotsessi, mis on osa sellest, kuidas ettevõte pandeemiaga toime tuleb. Selleks on suletud mitmeid poode ning kokku plaanitakse kärpida 1000 töökohta ning vähendada kulusid 4 miljardi Rootsi krooni võrra.