Venemaa nisu rekordilised hinnad süvendavad muret

Foto: Zumapress/Scanpix

Venemaa nisu hind on augustis järsult tõusnud ja ületanud tasemed, mida tavaliselt sellel kuul ei nähta. See on tekitanud muret inflatsiooni ning valitsuse võimaliku reaktsiooni pärast, vahendab Bloomberg.

Nisu hind tõusis tasemele, mida pole augustis nähtud vähemalt 10 aastat. Tavapäraselt on nisu hind augustis langenud, sest uus toodang jõuab turule. Kallinemine võib olla osalt põhjustatud sellest, et põllumehed hoiavad uut toodangut turult eemal, sest muretsetakse hiljuti kehtestatud ekspordimaksu pärast, mille tõttu võidakse teha halbu tehinguid. Maks pidi aitama inflatsiooni kontrollida, aga inflatsioon on kasvanud 6,5 protsendini, mis on suurim alates 2016. aastast.

