Türgi jätkab teed vaesumise suunas

Türgi pikaaegne juht Recep Tayyip Erdoğan kinnitas nädalavahetusel peetud kõnes, et jätkab senist kurssi ja mõne kuuga on oodata stabiliseerumist. Majandusteadlased seda ei usu ja ennustavad järgmiseks aastaks inflatsioonile täiendavat tõusu. Foto: Reuters/Scanpix

Pärast seda, kui Türgi aastane inflatsioonimäär tõusis üle 21%, kinnitas riigi president Recep Tayyip Erdoğan, et suudab taas inflatsiooni 4% peale tagasi tuua, vahendab Reuters.

Selle aastaga on Türgi liir kaotanud 55% oma väärtusest. Viimase kuu ajaga on väärtuse langus olnud lausa 37%. Majandusteadlaste hinnangul on intressikärped tehtud mõtlematult ning inflatsioon jätkab senist tõusukurssi. Ökonomistid ennustavad järgmisest aastaks enam kui 30% suurust inflatsioonimäära.

