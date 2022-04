Föderaalreserv plaanib rahatrüki agressiivselt ümber pöörata

Eesti luure: Putin tahab 9. maiks võidu lauale panna, aga sõda sellega ei lõpe

Välisluureameti peadirektori Mikk Marrani sõnul käib praegu Vene vägede ümbergrupeerimine selleks, et Putin saaks 9. maiks mingisuguse võidu lauale panna. Kuna tegemist on propagandistliku, mitte sisulise vaheetapiga, siis konflikti lõppu see kindlasti ei tähista, lisas ta.

