Negatiivse intressimäära ajastu lõpp teenib Euroopa pankadele miljardeid

Saksamaa suuruselt teise panga Commerzbanki logo nende peakontori hoonel Frankfurdis. Foto: Reuters/Scanpix

Pankade põhitegevus – laenuandmine – on lõpuks jälle kasumlikumaks muutunud, sest euroala negatiivsete intressimäärade ajastu on lõppemas.

Euroopa Liidu viis suurimat panka, kes on seni oma tulemused esitanud, näitasid, et netointressitulu kasvas eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 3,74 miljardit eurot, mis on 17% suurune kasv. Nende kasum ületas kõikidel juhtudel analüütikute prognoose, kuigi ka krediidiprovisjonid ja -kulud üldiselt kasvasid.

