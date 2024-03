USA töötuse määr on jätkuvalt alla 4 protsendi

USA töötuse määr on 3,7% ja see on olnud 24 kuud järjest alla 4%, mis on pikim seeria alates 1960. aastatest, vahendas Yahoo Finance.

