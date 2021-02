Kaja Kallas, leia Phileas Foggi enesekindlus!

Foto: Anti Veermaa

Tervisekriis tervisekriisiks – see nõuab niikuinii valitsuselt pidevalt kiireid ja paindlikke otsuseid –, mitte ükski päev ei tohi raisku minna, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

“Hästi kasutatud miinimum on täiesti piisav,” ütles Inglise härrasmees Phileas Fogg, kui sõlmis kihlveo 20 000 naelale, et reisib 80 päevaga ümber maakera. Tema enesekindluse aluseks oli punktuaalne plaan. Nagu isand Foggi eesmärgi teostatavuses kahelnud Reform Clubi (!) liikmed Jules Verne´i kuulsas romaanis, nii kulutatakse praegu energiat Reformierakonna esinaise Kaja Kallase valitsuse 100 päeva tegevuskava esile tõstmiseks, mis suuresti on tabeli kujule viidud koalitsioonileppe ümberjutustus.