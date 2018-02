Kuidas saada inimestega jutule?

Juhtimisnõustaja ja kolumnist Marcel Schwantes kirjutab portaalis Inc, et sügavama vestluse ja sidemete loomiseks tuleb teise inimese vastu vestluses huvi tunda.

Ma hakkasin muutma oma kehakeelt ja hääletooni, et ma ei kõlaks enam monotoonne. Ma treenisin oma aju nõnda, et ma näitan välja emotsioone, naeran inimeste naljade peale ja naeratan kui nemad naeratavad.

Kõige suurem asi, mida ma õppisin, oli see, et huvitavaks inimeseks teevad sind huvitavad küsimused. Ma õppisin, et just see aitas inimestel koos minuga olla autentne.

Kui ma tundsin huvi inimese loo, saavutuste, kire ja huvide vastu, siis põrgatasid nad mulle sama vastu. Siis oli minu kord särada. Selle strateegiaga kaasnes ka boonus – inimesi oli palju lihtsam veenda, mis võimaldas mul vestluse viia sellele, mida ma ise soovisin.

Võti peitub selles, et kui sa lähed kellegagi ärikohtumisele, siis on parim alguses äri ja tööga seotud küsimused kõrvale jätta. Kõige tähtsam on leida inimesega ühine keel ja ühised sidemed. Alles seejärel saab tööst rääkida, aga siis on side juba tugevam.

Teisisõnu – õpi inimest tundma. Selleks, et olla veenev luua kontakte, millest on mõlemale osapoolele kasu, jätan teile siia mõned küsimused. Mõned neist ei pruugi olla ideaalsed. Seega tuleb sul endal need kriitilise pilguga üle vaadata. Äkki tuleb sul endal pähe mõni parem küsimus? Millal neid küsimusi kasutada?

Mitme raamatu autor ning Oral Robertsi ülikooli juhtimise ja innovatsiooni professor on kokku pannud neli esimest küsimust – need pärinevad artiklist, mis ta avaldati Harvard Business Review’is. Teised on minu personaalsed lemmikud, mida ka teised ettevõtjad ja eksperdid soovitavad.

Mille üle oled praegu põnevil?

Burkus ütleb, et see sõna võib viia mitmesse erinevasse suunda (tööelu, eraelu, jne) ning võimalikke vastuseid on väga palju. Need vastused võivad ka sinu tööga kattuda ja teevad seega vestlust laiemaks. See võimaldab teisel inimesel jagada midagi, mis temas kirge tekitab.

Mida sa praegu kõige enam ootad?

Küsimus on eelmisega sarnane, aga see on rohkem tulevikku vaatav. Burkus ütleb, et see annab inimesele laiemad võimalused vastamiseks.

Mis on parim asi, mis sinuga sellel aastal juhtunud on?

Ka see küsimus on eelmise kahega sarnane, aga fookus on selle puhul minevikul. See võimaldab inimesel jagada midagi sellist, mis on tema elu muutnud. Ka sellel küsimusel on palju vastuseid, mis võib sinu huvidega kattuda ja vestlust edasi viia.

Mis on kõige tähtsam asi, mida peaksin sinu kohta teadma?

See võib olla veidi liiga otsekohene küsimus ning esimesena seda küsima ei peaks. See ei pruugi olla ka kolmas või neljas küsimus, aga see võimaldab inimesel valida paljude vastuste seast, ütleb Burkus. Seda tuleb kasutada heas kontekstis ja õige ajastusega. Tuleb kuulata, mida teine inimene räägib ja õigel hetkel küsida.

Mis on sinu lugu?

See on üks mu lemmikuid. Tegemist on piisavalt avatud küsimusega, mis võimaldab inimesel pikemat ja huvitavamat lugu rääkida. Olgu selleks välismaal käimine, kuulsa inimesega kohtumine, rahastuse leidmine idufirma jaoks või oma oskustest rääkimine. See on küsimus, mis toob inimese kohale ja võimaldab tal ennast südamest väljendada.

Mis on olnud üks hetk, mis on sind muutnud?

See võimaldab inimesel jagada oma asju veidi sügavamal tasemel, mis aitab ehitada usaldust ja vestlust tervikuna. Kindlasti tuleb enne seda küsida mõned tavalisemad küsimused, et inimene tunneks ennast mugavamalt. Enne seda on inimestel tähtsatest hetkedest, mis on nende elu muutnud, raske rääkida.

Miks sa valisid just selle töö?

See küsimus eeldab ühte teist küsimust. Sa pead enne küsima, millega inimene tegeleb. Just selle järel on võimalik küsida, miks ta sellega tegeleb. See võimaldab vestluspartneril ennast avada ja oma loost rohkem rääkida. Inimene saab rääkida oma väärtustest, mis neid motiveerib ja kas töö on nende elukutse. Tõsi, see võib tekitada ka teistsuguse reaktsiooni. Mõned inimesed ei tunne, et nad teevad õiget tööd. Küsimust küsides pead arvestama, et võib-olla tuleb sul inimesele karjääri osas nõu anda.

Mida sa praegu loed?

Võib juhtuda, et teil on sarnased huvid ja te loete samu raamatuid. See aitab kindlasti vestlust sügavamale viia. Lisaks sellele peaksid seda küsimust kasutama selleks, et saada inimeselt raamatusoovitusi.

Kuidas ma saaksin sulle praegu kõige paremini abiks olla?

Selleks, et vestlusesse väärtust tuua, siis peaksid küsima, kuidas saaksid inimesele abiks olla – olgu selleks töö- või eraelu. Sa üllatud, kui positiivselt inimesed sellele küsimusele reageerivad. Sinu siiras huvi ja abivalmidus, millel ei ole tingimusi, muudab sind teiste jaoks kasulikuks. See võimaldab vestlusel minna sügavamale ja avab erinevaid uksi.

Kõige tähtsam on meeles pidada seda, et inimesega vestlusesse astudes peaksid just tema vastu huvi tundma. See huvi peab olema siiras. See tekitab vundamendi edasiseks vestluseks, mis saab minna sügavamale.

Kindlasti on tähtis küsida avatud küsimusi. Alguses tuleks vältida tööga seotud küsimusi – nendest võib rääkida veidi hiljem. Sa oled üllatunud, kui lihtne on sul pärast neid küsimusi tööasjadest rääkida.