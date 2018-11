Luminori grupi tegevjuht Erkki Raasuke leiab, et sel aastal on jõutud lühikese ajaga oluliste verstapostideni. Foto: Andras Kralla

Luminori kasum paisus üle 24 miljoni euro

Mullu oktoobris iseseisva pangana tegevust alustanud Luminor teenis tänavu kolmandas kvartalis ligi 7,1 miljonit eurot kasumit, suurendades sel aastal teenitud summa ligi 24,5 miljoni euroni, teatas pank.

Teises kvartalis teenis Luminor 14,5 miljonit eurot puhaskasumit ja esimeses kvartalis 2,9 miljonit eurot.

Pank nimetas heaks ka oma kolmanda kvartali Eesti pensionifondide tulemusi – valitsevate varade maht ulatus kvartali lõpuks 329 miljoni euroni, kasvades võrreldes teise kvartaliga 3,5%.

Luminor hindas oma kvartalitulemusi Baltimaades ootuspäraselt heaks, millele andsid hoogu Balti riikide soodsad majandustingimused.

Kolmandas kvartalis olid Luminor grupi jaoks fookuses sisemised ümberkorraldused, iseseisva krediidireitingu saamine ja strateegiline partnerlus erakapitali investeerimisfondiga Blackstone. Luminori grupi tegevjuhi Erkki Raasukese sõnul annavad need sündmused kinnitust, et panga finantsprofiil on tugev ja Luminor on põnev investeerimisobjekt nii Baltikumi kui ka rahvusvaheliste investorite jaoks.

"Lisaks on tähelepanuväärne, et jõudsime nende verstapostideni napi ühe aasta jooksul pärast Luminori tegevuse alustamist ning uute strateegiliste eesmärkide seadmist," ütles Raasuke pressiteates.

Samas tõi Luminori grupi juht esile üldist positiivset fooni Balti riikide majanduses varjutavaid hiljutisi rahapesujuhtumeid, mis on jätnud tugeva jälje kogu siinse finantssektori mainele.