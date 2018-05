Delovõje ljudi: medõest ärinaiseks

16. mai 2018, 13:00

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis medõeks õpinud Elena Miljagina alustas oma treeneri karjääri umbes neli aastat tagasi, aasta tagasi ta lõi koos oma abikaasaga MTÜ MixFit.

Elena oli 20. eluaastates enda sõnul ülekaaline. Ta proovis erinevaid dieete, mis rikkusid tema tervise. Treeneriks hakkas ta eelkõige enda pärast, et ennast aidata. Saates "Delovõje ljudi" tuleb juttu sellest, kui palju on mõistlik sporti teha, kuidas Elena teenib fitnessiga raha ja mis on MixFiti eesmärk. Saatejuht on Alyona Stadnik.