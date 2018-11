Emotsioonid klienditeeninduses

Mon Repo peakokk Vladislav Djatšuk ja Urmas Kamdron. Foto: Äripäev

Sellel korral on külaliseks Mon Repo peakokk Vladislav Djatšuk. Uurime, mis on värskelt pärjatud restorani Mon Repos suurepärase müügi ja teeninduse x-faktor. Mis kutsub inimesi sinna ikka ja jälle tagasi? Kuidas töötab müügitiim ja kas hea jootraha on kvaliteedimärk?

Saatejuht on Urmas Kamdron.

