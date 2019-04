Suurpankadele lojaalne eestlane uinutas kohaliku fintech-tiigri

Eesti on finantstehnoloogiasektoris jäänud rahulikuks kõrvaltvaatajaks, samal ajal kui Leedust on kujunenud üks maailma finantstehnoloogiakeskusi, väitis Kantar Emor strateegiakonsultant Kristiina Kruuse.

Üks põhjus on eestlaste lojaalsus oma põhipangale, aga see pole ainus põhjus. Mida on Leedus tehtud Eestist paremini ja miks hüppab Leedu fintech-tiiger paremini, sellest rääkisime Kristiina Kruusega esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Lisaks avalikustasime esmaspäeva hommikul ühe Eesti ettevõtja ambitsioonika kasvuplaani Euroopas, vahendasime muljeid Kremlis toimunud Eesti ja Venemaa presidendi tippkohtumiselt, tegime kokkuvõtte Eestis esinenud tuntud publitsisti ja mitme populaarse raamatu autori Nassim Nicholas Talebi ettekandest ning rääkisime konkurentsiolukorrast ja lähikuude väljavaadetest automüügis ning kinnisvarahalduses.

Hommikuprogrammi juhtisid Aivar Hundimägi ja Liis Amor.

