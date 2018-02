Juubel: Kriisist sündinud Selektor Projekt saab viieaastaseks

07. veebruar 2018, 11:00

Insenertehnilisele projekteerimisele suunatud Selektor Projekt sai alguse 2007. aastal alanud majanduskriisist tekkinud keerulisest olukorrast, kui teede projekteerimise osakaal kukkus drastiliselt. Tööta jäi hulk oma ala spetsialiste, kes ei lasknud aga nina norgu, vaid asutasid uue ettevõtte.

„AS Teede Tehnokeskus oli üks nendest, kelle majandustegevusest kunagi olulise osa moodustanud teede ja sildade projekteerimine kukkus majanduskriisile järgneval perioodil mõne aastaga suhteliselt marginaalsele tasemele. Seetõttu otsustas ettevõtte juhtkond projekteerimisteenuse osutamise lõpetada. Koondatud töötajad panid aga kokku oma teadmised ja kogemused ning sündiski Selektor Projekt,“ meenutavad ettevõtte asutajad Andrus Aaviste ja Tarmo Jõe ajalugu.

2013. aastal alustati kolme inseneriga, ent koos töömahu ja tegevusvaldkondade kasvuga on see arv pidevalt kasvanud. Esimesed aastad olid täis erinevaid, eelkõige finantsilisi väljakutseid. „Projekteerimislepingute sõlmimisel kaasnevad alati teatud finantskohustused nii alltöövõtjate kui ka tellijate ees. Samas pole lepingute maksetingimused alati korrelatsioonis kantud kuludega. Võib juhtuda, et valdava osa lepingu tasust saab projekteerija kätte alles aasta peale lepingu sõlmimist,“ selgitab tegevjuht Andrus Aaviste.

Samas koosneb infrastruktuuride projekteerimise peatöövõtt kümnetest erinevatest tegevustest ning mahukamate projektide valmimisaeg võib mitmekümnel inimesel võtta aasta või enamgi. See nõuab läbimõeldud ressursside planeerimist, nii ajaliselt kui ka finantsiliselt. Aastate möödudes on tekkinud partneritel suurem usaldus ettevõtte vastu, paranenud on finantsvõimekus ning üldine olukord on muutunud lihtsamaks.

Selektor Projekti põhitegevusteks on ehituslik insener-tehniline projekteerimine koos projekteerimise projektijuhtimisega, sealhulgas vajalike eeluuringute ja ekspertiiside läbiviimine. Peamised tegevused infrastruktuuride valdkonnas on seotud teede, sildade ja rajatiste projekteerimisega, tsiviilvaldkonnas hoonete ja rajatiste konstruktiivsete osade projekteerimise ning ehituskonstruktsioonide staatika ja tugevusarvutuste teostamisega. Peamised tellijad infrastruktuuriprojektide vallas on eelkõige riik – maanteeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, kohalikud omavalitsused.

Väga oluline oli ettevõtte arengu seisukohalt otsus lisada kolm aastat tagasi tegevustesse hoonete ehituskonstruktsioonide projekteerimine, millest on tänaseks kasvanud omaette üksus, mille tegevus toetab eelkõige arhitektuuribüroosid, kinnisvaraarendajaid ja ehitajaid.