TehnoTurg: uus süsteem TeloPTT PoC on põhimõtteline muudatus raadioside maailmas

TehnoTurg-T Raadiosidekeskuse spetsialist Taavi Jõgeva toob välja viimased uuendused raadioside seni üpris muutumatuna näivas maailmas ja selgitab, miks on uus süsteem TeloPTT PoC maailmatasemel tipptehnoloogia viimane sõna. Ühtlasi selgitab ta eluliste näidete abil, kuidas uus raadiosidesüsteem kasutajate elu oluliselt lihtsamaks ja operatiivsemaks muudab.

Tavaline olukorrakirjeldus turvasektorist, kus turvatöötajad kasutavad TeloPTT PoC terminale: uus süsteem võimaldab näiteks valveekipaaži objektile jõudes video-live-ülekande dispetšerile, kes siis saab vastavalt olukorrale reageerida. Näiteks kui nende vastutuspiirkonnas on toimunud loata sisenemine. Dispetšer määrab rakenduses antud ala perimeetri ning TeloPTT PoC terminalidega varustatud turvatöötajad kuvatakse automaatselt dispetšerile nähtaval kaardil. Kuna tal on olukorrast ja ekipaažidest täpne ülevaade, saab ta kiiresti ja efektiivselt suunata üksused olulistesse punktidesse. Turvatöötaja jõuab defineeritud alale ja dispetšer saab sellest kohe teavituse. Olukord lahendatakse kiirelt. Samuti salvestab dispetšersüsteem kõik video ja kõne logid, mida saab vajadusel hiljem tõendusmaterjalina kasutada.

Või näide teisest valdkonnast nõrkvoolupaigaldajatega, kus tehnikud või automaatikud kasutavad TeloPTT PoC terminale: töötaja suundub kliendi juurde, kellel on probleem läbipääsusüsteemiga. Kohale jõudes avastab tehnik, et ükski kaabeldus pole markeeritud. Ta paneb tööle PoC terminali kaamera ning loob videosilla paigaldajaga, kes teda efektiivselt juhendada saab.

TeloPTT PoC terminalid töötavad kõikjal, kus levib mobiilne internet või WiFi

Uus raadiosidesüsteem TeloPTT PoC on põhimõtteline muudatus tehnoloogia arengus. See süsteem ei eelda enam kogu tugijaamade infrastruktuuri ülesehitamist nagu klassikalise raadioside puhul, vaid kasutatakse olemasolevat mobiilsidevõrku, olgu selleks siis 2G, 3G, 4G, LTE või WiFi. See omakorda tähendab, et levi on piiramatu, ka riigipiirid ei takista.

Uuendus toob kaasa mitmed olulised lisavõimalused

1.Nagu öeldud, toimib raadioside mobiilse interneti võrgu kaudu, mis tagab, et levi on kõikjal, kus on mobiilne internet.

2.Lihtne ja kiire positsioneerimine. Juhtimiskeskus või dispetšer näeb, kus meeskonnaliikmed reaalajas asuvad.

3.Seadmetel ka geo-fencing-funktsioon, mis tähendab, et dispetšer või juht või isik, kellel on vastavad õigused määratud, saab suhelda valitud konkreetse piirkonnaga, valides selleks perimeetri. Dispetšer näeb ka, kui keegi lahkub/saabub piirkonda.

4.Video-foto andmeedastus. See tähendab, et PoC terminal võimaldab reaalajas edastada pilte ja videot. Reaalajas videoedastus võimaldab dispetšeril juhttarkvaras näha sama pilti, mida näeb terminali kasutaja kohapeal. See võib olla abiks nii tehnikutele kui ka tõendusmaterjaliks turvatöötajale. Võimalus on kasutada kaamerat ka QR-koodi lugemiseks, kulleritel ka kliendilt allkirja võtmiseks jne. Võimalusi on siin peaaegu lõputult.

5.Võimekus juhtida ja monitoorida tööstusautomaatikat.

6.Integratsioon juba olemasoleva, näiteks turvatarkvara või tehase juhtimissüsteemiga.

7.Rakenduse kaudu saab teha ka tavalisi telefonikõnesid. Helikvaliteet on võrreldes analoograadiosidega kordades parem.

Jõgeva toob näite teehooldusest, kus kasutatakse TeloPTT PoC terminale. Terminalide positsioneerimisrakendus on API (Application Programming Interface – rakenduste programmeerimisliides) kaudu seotud mõne populaarse kaardirakendusega (nt Waze). Kaardirakenduses kuvatakse teehooldusmasinate asukoht rakenduse kasutajale, kuid lisaks näeb seda tööarvutist (nutiseadmest, tahvelarvutist) ka hooldusjuht, kes omab kohest ülevaadet masinapargist ja nende asukohast.

Juhtimistarkvara

Antud süsteemil on mugav ja lihtne brauseripõhine juhtimistarkvara, mis võimaldab sisse logida igast seadmest – nii telefonist, tahvlist kui ka arvutist. See muudab jälgimise ja juhtimise mugavamaks ning operatiivsemaks.

Vastupidav ja töökindel süsteem

Tegemist on professionaalsete ja väga korralike tööriistadega, need ei aegu ega ei purune. Katki lähevad nad reeglina väga kõrgelt kukkudes, mõne sõidukiga üle sõites või uputades söövitavasse ainesse – õnnetusi ikka juhtub.

Seadmed vastavad standarditele IP 54 kuni IP 67, mis on väga head näitajad. Samuti peavad akud kaua vastu.

Taavi Jõgeva , TehnoTurg-T Raadiosidekeskuse spetsialist Me ei jäta klienti oma seadmepargiga üksi – nõustame, abistame ning hooldame ja seadistame süsteeme kogu koostööperioodi jooksul.

Kui me räägime üleüldiselt TehnoTurg-T pakutavatest lahendustest, siis on meil kuni tänaseni üleval süsteeme, mis on töös alates ettevõtte algusaegadest. Teisest küljest garanteerib töökindluse meiepoolne tugi. TehnoTurg nõustab, abistab, hooldab ja seadistab süsteeme kogu koostööperioodi jooksul – me ei jäta klienti oma seadmepargiga üksi!

Kas ja milliseid lisaväärtusi võiks pakkuda planeeritav 5G võrk?

Fakt on see, et andmete maht, mida võrgu kaudu edastatakse, kasvab. Täna näeme, et olemasolevatest võimsustest meile täiesti piisab, kuid eks tulevik näitab, millisel moel 5G võrk meie süsteemi toetab.

Tegelikult ei olegi võimalik kõiki lahendusi ja võimalusi kirjeldada ning välja tuua kuna need sünnivad lähtuvalt kliendi spetsiifikast ning võivad olla, ja ka on, äärmiselt erinevad.

Ettevõttel üle veerandsaja aasta valdkonnaspetsiifilisi kogemusi ja taskud täis teadmisi

TehnoTurg-T Raadiosidekeskus OÜ ehk lühidalt TehnoTurg on üle 25 aasta tagasi loodud Eesti ettevõte ja oma valdkonnas võtmetegija juba aastaid. Meie põhitegevuseks on raadiosaatjate ja nende lisavarustuse jae- ja hulgimüük. Sellel suunal on viimastel aastatel võimsalt välja kujunenud projektimüük ja valdkonnaspetsiifiline täisteeninduse võimekus.

Raadiosidesektoris suudame pakkuda lahendusi alates matkajatest kuni suurte süsteemsete lahendusteni tehastes ja riigisektoris. Uute valdkondadena pakume raadioside baasil töötavaid telemeetria lahendusi ja maailma tipptasemel Ctrl+Sky™ droonituvastamise ja neutraliseerimise süsteeme.

Pakume Eestis ainsana raadioside täisteenust, mis hõlmab endas lisaks professionaalsete seadmete müügile väga tugevat järelteenindust, mille hulka kuuluvad muu hulgas seadistamine, hooldamine, nõustamine jm. Kliendi vajadus on meile esmatähtis, sellest lähtume kogu ülejäänu ülesehitamisel.