BREM Puhastuse juht: edu saavutamine on pikaajaline protsess, millesse on kaasatud kogu motiveeritud personal

BREM Grupp on tuntud kui täislahendusega kinnisvara haldus- ja hooldusteenust pakkuv ettevõte, mis annab tööd ligi 300 inimesele üle Eesti ning haldab ligikaudu 800 000 m2 kinnisvara. BREM Puhastuse ja BREM Avarii juhatuse liikme Ahti Aloe sõnul on ettevõtte edu võtmeks kasvada samm-sammult võimete kohaselt, mitte tormata turul kasvu eesmärgil ringi ja teha mööndusi teenuste kvaliteedi arvel.

„Ettevõtte teenuste arendamine ja kvaliteedi tagamine on märksõnad, millest lähtume. Meie eesmärk on pakkuda head teenust ja mitte nii väga müügi arvelt oma mahtu tõsta. Kasvu ja edu saavutamine on pikaajaline protsess, millesse on kaasatud kogu ettevõtte motiveeritud personal. Näiteks on meil kõik objektijuhid läbinud kvaliteetse töö tagamiseks vastavad koolitused, samuti on ettevõtte sees inimesed läbinud INSTA koolituse, et pädevalt viia läbi kvaliteedi auditeid kliendi objektidel meie poolt pakutavate teenuste kohta,” räägib ta.

Viimasel ajal on BREM edukalt osalenud riigihangetel ja kohalike omavalitsuste hangetel ning seeläbi kasvatanud oma kliendibaasi erinevatest valdkondadest. Lisaks varasematele aegadele hallatakse täna näiteks koole, hotelle, muuseumeid, tehaseid, teada-tuntud kaupluste kette. Kindlasti plaanitakse selles vallas jätkata ning võib julgelt väita, et viimase kahe aasta jooksul on BREM teinud positiivse arenguhüppe – tõusnud on BREM Puhastuse ja BREM Avarii hallatavate objektide ning töötajate arv, on viimistletud olemasolevaid teenuseid ja arendatud uusi. Tänu kõigele sellele on kasvanud ettevõtte maine ja positiivse kuvandiga kaasnenud ka märkimisväärne käibe kasv. Näiteks kui 2018. aastal oli BREM Puhastuse käive natuke üle miljoni euro, siis tänavu prognoositakse juba 1,5 miljoni euro suurust käivet.

2009. aastast tegutseva BREM Puhastus OÜ eesmärk on olla turul üks parimaid teenusepakkujaid. Ahti Aloe nõustub, et ettevõtte ajaloos on olnud paremaid ja kehvemaid aegu, kuid nendib, et ajaloos tehtud halbades otsustes ei ole süüdi kaubamärk ega mitte kõik töötajad, vaid toonane turusituatsioon.

Täna jagunevad BREM grupi tegevusalad nelja tütarfirma vahel: BREM Kinnisvarahaldus tegeleb ärikinnisvara portfellihalduse täisteenusega, BREM Kinnisvarahooldus hooldus- ja haldusteenusega, BREM Puhastus kinnisvara heakorrateenuste ning BREM Avarii avarii- ja pisiremontteenuse pakkumisega.

„Mida suurem on ettevõte, mida rohkem on hooldatavaid ja koristatavaid ruutmeetreid, seda rohkem on vaja häid töötajaid ja seda enam on vaja tähelepanu pöörata kvalifitseeritud inimestele. Suur mastaapsus teeb keerukaks kõigi ettevõtete juhtide elu, sest pädevaid kvalifitseeritud töötajaid turul napib ja samas peab kvaliteeti hoidma. Täna meil tööjõupuudust küll ei ole, kuid igapäevaselt peame siiski tegelema küsimusega, kas tulemus on piisavalt kvaliteetne, kui professionaalsed on palgatud inimesed ning mil määral peaksime kulutama ressursse koolitustele,” räägib BREM Puhastuse teenindusjuht Vassilina Sokolova.

Kui ettevõte pakub ka konkurentidest mõnevõrra kõrgemat palka, ei pruugi see siiski olla töötajatele piisavaks motiveerivaks. Tähtis on siinkohal kindlasti töötajate kaasamine mitmesugustesse erinevatesse projektidesse, et sellega hajutada igapäevast rutiini ning kindlasti mõjuvad töötajatele hästi erinevad hüvede ja preemiate paketid, mida ettevõte pakub.

Kliente tuleb samuti koolitada

Lisaks töötajate pidevale koolitamisele tuleb tähelepanu pöörata ka klientide teavitustööle ja harimisele puhastusteenuste vallas. Klientide nõuded kasvavad aasta-aastalt. Kui 20 aastat tagasi ei tahetud Aloe sõnul koristusmasinast midagi kuuldagi selle kõrge hinna tõttu, siis täna omavad neid nii kaubandusettevõtted, kaubalaod, koolimajad kui ka väiksemad büroohooned. Järjest enam hakatakse aru saama, et koristatud ruumid, vahatatud põrandad, korras hoone ümbrus ja puhas fassaad on ettevõtte visiitkaardiks. Kindlasti on märgata ta kasvu eri puhastustööde järele. Selle meeskonna arendamine nõuab palju investeeringuid nii tehnikasse kui ka meeskonnaliikmete koolitusse.

„Üheks suurepäraseks tööriistaks teenusekvaliteedi parendamiseks on tagasisidevorm, mida kasutame pea kõigil oma objektidel. See on tõstnud nii meie teenuse kvaliteeti kui ka klientide rahulolu,” räägib Aloe. „Oleme palju panustanud oma töötajate pädevusele, et nad oskaksid objektil pöörata tähelepanu pisiasjadele, oleksid võimelised vastutama ja hooliksid oma tööst. Tahame, et meie objektid oleksid nii heas korras, et jääksid positiivses mõttes igaühele silma.”

Sokolova lisab, et BREM on kaasanud ka klientide personali puhastusteenuse teemalistele koolitustele, milles räägitakse ära põhitõed. „See annab klientidele ka aimu teatud teenuste tähtsusest ja vajalikkusest.”

Kõiki objekte tuleb samaväärselt väärtustada

Tänane Eesti ehitusturg kasvab meeletu kiirusega, mis tähendab kasvu ka kinnisvara haldus- ja hooldusettevõtetele. Kuigi konkurents on suur, tundub Aloe hinnangul, et pinda jagub kõigile. „Maksude maksmine seab meiesugustele teenindusettevõtetele väga suure koorma, aga meie jaoks on oluline olla oma töös igakülgselt aus,” nendib ta.

„Kuigi meie hoolde usaldatud kinnisvara on väga erinev – alates kontoritest ja koolidest kaubanduspindade ning riigiasutusteni, töötab kogu meie meeskond igapäevaselt selle nimel, et kliendid oleksid rahul. Väärtustame võrdselt kõiki oma objekte,” kinnitavad Aloe ja Sokolova.

BREM Kinnisvarahooldus OÜ on Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu liige.