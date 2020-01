Sony üllatab elektrilise kontseptsioonautoga

Sony osaleb Las Vegases toimuval tehnikamessil CES 2020 oma suure messialaga ning tutvustab seal kontseptsiooni, mis rõhub loomingulisusele ja emotsioonidele. Selle tõestuseks on välja toodud mitmed Sony uusimad tehnoloogiad, mis aitavad parandada heli ja pilti ning muuta multimeedia kasutuskogemust.

Sony Corporationi president ja tegevdirektor Kenichiro Yoshida ütles enne messi avamist peetud Sony pressikonverentsil, et loomingulisus ongi Sony jaoks praegu kõige olulisem edasiviiv jõud. Mõnedelt oodatud lahendustelt veel eesriiet lõplikult ei paotatud, samas osasid juba väljatoodud tooteid ei osanud küll keegi Sony poolt oodata.

Tehnikamessil CES 2020 tõi Sony oma boksi kontseptsioonauto, mille abil tutvustatakse uudseid turva-, meedia- ja tuvastustehnoloogiaid

Uus kontseptsioonauto, mis tutvustab meediasüsteemide võimalusi

Sony tõi oma messiboksi ka uue elektriauto – see on kontseptsioonauto, mis aitab tutvustada Sony turva-, meedia- ja tuvastustehnoloogiaid. Neid kõiki juhib Sony arendatav tehisintellekt, mida toetavad omakorda side- ja pilvetehnoloogiad.

Sõidukis on kasutusel 33 erinevat sensorit, sealhulgas nii CMOS-pildisensorid kui ToF-sensorid ja juhtimisabi tarkvara. Multimeediat saab kuulata Sony uue 360 Reality Audio helilahendusega, mis loob ruumilise 3D heli kõigi kuulajate ümber.

Kontseptsioonauto esiistmetel istujad saavad kasutada panoraamekraani, millelt on võimalik nautida nii filme kui muud sisu puutetundliku või viibete ja häälkäsklustega juhitava kasutajaliidese kaudu

Telerid suuremad, selgemad ja kirkamad

Muidugi näitab Sony ka oma uusi tooteid nutitelerite segmendist, kuid siin midagi väga peadpööritavat hetkel ei toimu. 8K resolutsioon on tulnud, et jääda ning hakkab tasapisi 4K-d välja vahetama.

Z8H-seeria 8K LCD-telerid pakuvad korralikku pildikvaliteeti ka siis, kui 8K sisu pole saadaval, tehes 4K või väiksema resolutsiooniga materjali võimsa pildiprotsessori X1 Ultimate´i abiga ligi 8K kvaliteedile vastavaks.

A8H-seeria OLED-telerid on nüüdsest varustatud X-Motion Clarity lahendusega, mis muudab kiirelt liikuvad pildid oluliselt teravamaks, tegemata seejuures järeleandmisi pildi ereduses. Kõik see pääseb eriti hästi mõjule suuremate ekraanidega.

Sony Sound-from-Picture Reality teler

Sony uued telerid on varustatud raami integreeritud kõrgsageduslike kõlarielementidega, mis tagavad õhukese disaini juures ekraanipinnalt lähtuva helikogemuse, mida nimetatakseka Sound-from-Picture Reality´ks. See on ka varem Sony osadel teleriseeriatel kasutusel olnud, kuid saanud nüüd täiustusi.

Rohkem 3D heli erinevatesse seadmetesse

Sony andis teada ka plaanist laiendada 360 Reality Audio helilahendusega ühilduvate seadmete hulka. 360 Reality Audio tuli Põhja-Ameerikas ja Euroopas välja 2019. aasta sügisel piiratud hulgale seadmetele. Sony laiendab toetavate toodete hulka nii kõrvaklappide kui kõlarite seas. Vaata lähemalt 360 Reality Audio olemuse kohta siit.

Playstation 5 tuleb

PlayStation 5 uus logo

Ehkki CES-il ei näidatud veel Sony uue põlvkonna mängukonsooli, said kõik kinnituse, et see on kohe tulemas. Selle tõestuseks avalikustati esmakordselt PlayStation 5 uus logo, mis on üsna sarnane PS4 logole. PlayStation 5 peaks müüki jõudma 2020. aasta jõulude ajaks.

Turvalahendus autodele ohutuse tõstmiseks

Pilditöötlus- ja tajumistehnika on ka autonduses omandanud uue tähenduse ning siin saab Sony pakkuda oma lahendusi, mis suurendavad sõitjate turvalisust. Nn “Safety Cocoon” on uus auto turvatsooni kontseptsioon, mis tagab ohutuse erinevates olukordades, luues ümber salongi 360-kraadise jälgimisala ohtude kiireks vältimiseks.

“Safety Cocoon” turvalahendus • Tundlikud kõrglahutuse ja suure dünaamilise ulatusega (HDR) CMOS-pildisensorid, mis tuvastavad täpselt erinevaid objekte ka olukordades, mis varem olid masinale liiga keerulised • LIDAR-seade ehk laserskanner, mis kasutab ülitäpset kaugusmõõtmist, et luua auto ümbrusest täpne 3D-mudel • Erinevad ühendatud andurid objektide täpseks ja kiireks tuvastamiseks udus, tugevas tagantvalguses ja öösel sõites • ToF (Time-of-Flight) sensorid tuvastad autosalongis olevad inimesed ja objektid, et optimeerida meelelahutuse pakkumist viipe- ja häälkäsklustega.

Sony boksis näha olevate lahenduste ja toodete kohta saab lähemalt uurida sellelt lingilt, kuhu lisandub jooksvalt ka värskeid uudiseid.

