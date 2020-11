Nobel Digitali IT- juht: aegunud IT-süsteemid ohustasid ettevõtte äritegevust

Foto: Thomas Jensen, Unsplash

Digimeediaettevõte Nobel Digital on pärast omanikuvahetust loobunud ajale jalgu jäänud IT-infrastruktuurist. Milliste väljakutsetega ettevõte silmitsi seisis ja milliste lahendusteni jõuti, räägib Nobel Digitali IT-juht Tarmo Tulva, kes asus sellele kohale veebruaris.

Nobel Digitali IT-juht Tarmo sõnul olid muutused möödapääsmatud. „Infrastruktuur oli vananenud, nii serverid kui muu riistvara. Keegi enam täpselt ei teadnud, kuidas ja mille peal kõik asjad jooksevad, kuidas erinevad süsteemid on kokku pandud,“ märkis ta. Lisaks töötasid mitmed ärikriitilised rakendused vanade serverite peal ning oli olemas selge risk, et need serverid võivad ootamatult töö lõpetada. Uue serveripargi soetamine olnuks aga väga kallis.

„Esimene ülesanne oligi aru saada, mis on juba olemas ja mis mitte. Lisaks tuli leida hea partner, kellel oleks võimekus pakkuda teenuseid ja kompetentsi erinevate probleemide lahendamiseks“, selgitas Tulva.

Nobel Digitali põhiäri on digiturundus ning selle arendamiseks on ettevõttes IT-meeskond siiski alles, kes aga tõepoolest keskendubki äriarendusele ega tegele igapäevase IT-haldusega. Seega vajas ettevõte teenusepakkujat, kellelt saada kõik IT-teenused korraga.

„Kõigepealt pidime leidma kaasaegse ja turvalise asenduse vanadele serveritele ning otsustasime pilveteenuse kasuks. Keskmise suurusega ettevõttes pole kasutajatoel igapäevaselt tihti piisavalt tööd ning pidime mõtlema ka kasutajatoe teenuse sisseostmise peale,“ rääkis Tulva. „Samuti vajasime serveriteenuste administreerimist, viirusekaitselahendust ning pidime uuendama ka oma arvutiparki. Viimase puhul tähendab teenuse sisseostmine ka seda, et töövahendite vananedes pole vaja ettevõttele mõelda, kuidas vanu maha müüa või utiliseerida ja kust uusi saada,“ ütles Tulva ning lisas, et kõike seda ja palju muud suutis neile pakkuda Telia.

Teenusepakkujat valides tuleb tänapäeval kindlasti veenduda ka tema võimekuses pakkuda korralike turvalahendusi, sest küberturvalisuse temaatika muutub järjest olulisemaks. „See kipub olema väike- ja keskmistel ettevõtetel nõrk koht, sest võib kohati tunduda raha raiskamisena, kuna käegakatsutavat tulemust justkui pole“, nentis Tulva. „Tegelikult tasuks sellesse suhtuda kui kindlustuspoliisi. Tulemust ei pruugi kohe näha, aga kui päriselt midagi juhtub, oled selleks paremini valmistunud.“

Tulva sõnul aitab täisteenuse sisseostmine keskenduda ettevõtte põhitegevusele. „Ise kogu IT-haldusega tegelemisele kulub palju aega ja raha ja see pole majanduslikult mõistlik,“ nentis ta. „Sellega tegelemise peaks jätma neile, kelle jaoks see on põhitegevus.“