40% soomlastest annaks naabritele relvakonflikti korral abi

Soomlastest 40% leiab, et naaberriigis sõjalise konflikti puhkedes peaks Soome appi minema.

Soomlastest 40% arvab, et juhul, kui mõnes naaberriigis peaks puhkema suur relvakonflikt, ei saa Soome jääda kõrvaltvaatajaks, vahendas Yle.

Meediakontserni Alma Media tellitud küsitlusest selgus, et vaid iga kolmas vastanu arvas, et Soome jääb sellise konflikti puhkedes kõrvaltvaatajaks. Samas peab üle poole vastanutest Soomet neutraalseks riigiks.

Erinevad küsitlused on näidanud, et enamus soomlasi on vastu Soome astumisele NATOsse.

Jaanuaris toimunud Alma Media küsitlusele vastas 1500 üle 18aastast soomlast.