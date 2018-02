USA tervishoiuameti juhile said saatuslikuks patuaktsiad

USA tervishoiuameti juht Brenda Fitzgerald pani ameti aktsiate pärast maha.

Kolmapäeval teatas ta, et paneb ameti maha. Teisipäeval oli Politico kirjutanud Fitzgeraldi investeeringutest tubakaaktsiatesse. Ta oli ostnud tubakafirmade aktsiaid juurde ka siis, kui oli juba tervishoiuameti juht. Tõsi, oktoobris müüs ta aktsiad ära, nagu oli kokku lepitud. Ta oli lubanud müüa ka ravimifirmade ja tervishoiuettevõtete aktsiad. Osa neist ta müüski, teine osa jäi alles „lepingulistel põhjustel“.

Tema investeeringud viisid selleni, et tal tuli mitme otsuse langetamisest kõrvale jääda. Nii heitsid demokraadid talle ette, et ta oli vaadanud kõrvalt mitme vähihaiguste ja opiaatidega seotud otsuse tegemist. Just vähk ja opiaadisõltuvus on USA peamiste surma põhjustajate hulgas.