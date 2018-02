HKScan tegi ühisfirma Hiinaga

HKScan hakkab Hiina tarbijatele Soome sealihast tooteid pakkuma, kirjutas Helsingin Sanomat.

HKScan kavatseb müüa Hiina turul kõrgema klassi lihatooteid, näiteks sise- ja välisfileed, mida varem on eelkõige Põhjamaades müüdud. HKScani ja Qinglian Foodi ühisfirma pakendab, müüb ja turundab tooteid Hiina turul.

Rakvere lihakombinaadi emafirma HKScan kirjutas eile alla lepingu Hiina Zhejiang Qinglian Food Co. Ltd-ga, et luua ühisfirma.

„See avab Soome sealihale täiesti uue erilaadse turu. Ka Hiinas on kõva konkurents ja ainult kõige konkurentsivõimelisemad jäävad alles. Meie tugevus on kogu väärtusahela kontroll,“ teatas HKScani juht Jari Latvanen pressiteates.

Eksport loodetakse tööle saada selle aasta esimeses pooles. HKScani eesmärk on müüa Hiinas esimesel aastal 3 miljonit kilo sealiha ja kolmekordistada maht aastaks 2020. Praeguste numbritega kõrvutades tähendaks see, et vähemalt 5 protsenti Soome sigadest jõuaks HKScani kaudu hiinlaste toidulauale.

HKScan ekspordib liha ligi 50 riiki. Enamasti on need Euroopa Liidu maad, aga ka näiteks Uus-Meremaa ja Jaapan.