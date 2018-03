Tallinna arendajatel oodata uusi kohustusi

Tallinna elanikkond kasvab eeskätt kesklinna ja mereäärse hoonestuse tihendamise arvel, kus teede läbilaskevõime ning sotsiaalne infrastruktuur on ammendunud, sestap on arendajatel oodata uusi kohustusi ning autoga edaspidi kõikjale enam ei pääse.

Juba käima lükatud ja perspektiivseid suuri kinnisvaraarendusi silmas pidades kasvab järgnevatel aastatel pealinna elanikkond eeskätt kesklinna ja mereäärse ala arvel, vahendas Äripäeva teemaveeb kinnisvarauudised.ee linnapea Taavi Aasa juttu linnaplaneerimise ameti korraldatud kiirkonverentsil.

Lisaks Kopli liinide arendamisele on suured plaanid seotud ka Paljassaare poolsaare sadama-alaga. Suurimad elanikkonna juurdekasvu piirkonnad on lähiaastail just kesklinn ja mereäärne ala.

Loe pikemalt sellest kinnisvarauudised.ee