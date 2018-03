Millistel ametikohtadel on palk kõige rohkem kasvanud?

Levinud ametikohtade võrdluses on mõne ameti palgatase kasvanud mitu korda kiiremini kui mingis teises, näitavad CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri andmed.

Kiirelt on kasvanud ka raamatupidajate palk, kus brutopalga mediaan on 1533 eurot. Tarkvara arendajate brutopalk ületab küll 2000 euro piiri (2185 eurot), kuid palgamediaan on aasta võrdluses pisut langenud.

„Nõudlus töökäte järele on kasvanud pea kõikides valdkondades, mis suurendab ka palgasurvet,“ kommenteeris tulemusi tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „2018. aastal avaldatud tööpakkumisi analüüsides näeme, et mitmetel ametikohtadel on avalikult pakutav palgalagi (kõrgeim palk, mida tööpakkumisel avalikult pakutakse) brutopalga mediaanist kõrgemal. See viitab asjaolule, et tööandjad proovivad töötajaid üle meelitada ametiala keskmisest kõrgema palgaga. Eriti tugevalt on taolist palgasurvet märgata müügi- ja IT-sektoris, kus näiteks tarkvara arendajatele on tööandjad valmis pakkuma 2966-eurost brutokuupalka, kuigi ametiala brutopalga mediaan on tunduvalt madalam – 2185 eurot.“

Müügitöötajate kiire palgatõus tööjõupuudust ei leevenda.

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder märkis, et müügi- ja teenindustöötajate palkasid on surunud üles poole alampalga tõus. „Samuti on seda mõjutanud terav tööjõupuudus kaubanduses ja teeninduses,“ kommenteeris Seeder tulemusi. „Uuringu tulemused näitavad, et võrreldes teiste töötajatega tulevad müügi- ja teenindustöötajad oma töötasuga kehvemini toime ja on tööturul aktiivsemad. Kui töötaja saadav palga suurus ei taga piisavalt head toimetulekut, on ka tema lojaalsust tööandjal keerulisem kujundada ja veidi kõrgem palk meelitab töökohta vahetama.“