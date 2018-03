Amazoni Rootsi tulek veaks Eesti tarbija näo naerule

Ainult tellijale

Äripäeva raadio hommikuprogrammis esinenud DPD Eesti ASi juht Rainer Rohtla sõnul oleks Amazoni tulek Rootsi pealinna naabrusse siinsele tarbijale ja e-kaupmeestele väga suure mõjuga.

„Amazoni tuleku osas ei tea me, kas ja kuhu see ladu pannakse. Kui ta aga tuleks Stockholmi piirkonda ja enamusele müügiartiklitest Eesti ka avatakse, tähendaks see, et meie inimesed saaksid kauba järgmisel päeval kätte, vähemalt ennelõunal tehtud tellimuse Tallinna piirkonnas.“ lausus Rohtla.